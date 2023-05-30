Британський прем'єр відвідає Байдена у Вашингтоні: про що розмовлятимуть

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Очікується, що два лідери обговорять торговельні питання — хоча ідея повномасштабної угоди відійшла на другий план після того, як Байден змінив Дональда Трампа у Білому домі.

Офіційний представник прем'єр-міністра заявив: «Візит надасть можливість продовжити обговорення, які прем'єр-міністр і президент Байден провели останніми місяцями щодо підвищення рівня співробітництва та координації між Великою Британією та США з економічних проблем. Це визначатиме наше майбутнє, у тому числі забезпечення безпеки наших ланцюжків поставок та перехід до економіки з нульовим викидом вуглецю. Це також буде можливість обговорити питання, зокрема збереження нашої підтримки України, оскільки ми спираємося на успіх нашого саміту G7 напередодні саміту НАТО в липні».

Під час візиту, у середу та четвер, Сунак також зустрінеться з представниками Конгресу та бізнес-лідерами США.

Хоча повномасштабна угода про вільну торгівлю (FTA) між Великою Британією та США не стоїть на порядку денному, уряд наполягає на вирішенні конкретних торговельних питань, а також прагне більш тісного партнерства з окремими штатами, зокрема з економічними центрами Каліфорнії та Техасу.

«Наразі ми не прагнемо укласти угоду про вільну торгівлю зі США, – сказав представник Сунака. Торгові угоди вже підписані з Північною Кароліною, Південною Кароліною та Індіаною, а Велика Британія веде переговори з Ютою та Оклахомою.

Доповнення

Два лідери часто зустрічалися останніми місяцями.

Сунак вирушив у США в березні на зустріч у Сан-Дієго з Байденом і австралійським лідером Ентоні Альбанезе, щоб узгодити пакт про підводні човни Aukus, окрім того, прем'єр-міністр і президент США також зустрілися в Белфасті у квітні.

Сунак і Байден обидва були присутні на саміті G7 в Японії і, як очікується, будуть на зустрічі лідерів НАТО в Литві у липні.