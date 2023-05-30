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Британський прем'єр відвідає Байдена у Вашингтоні: про що розмовлятимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наступного тижня вирушить до Вашингтона для переговорів із президентом США Джо Байденом, інформує УНН посилаючись на PA Media.

Деталі

Очікується, що два лідери обговорять торговельні питання — хоча ідея повномасштабної угоди відійшла на другий план після того, як Байден змінив Дональда Трампа у Білому домі.

Офіційний представник прем'єр-міністра заявив: «Візит надасть можливість продовжити обговорення, які прем'єр-міністр і президент Байден провели останніми місяцями щодо підвищення рівня співробітництва та координації між Великою Британією та США з економічних проблем. Це визначатиме наше майбутнє, у тому числі забезпечення безпеки наших ланцюжків поставок та перехід до економіки з нульовим викидом вуглецю. Це також буде можливість обговорити питання, зокрема збереження нашої підтримки України, оскільки ми спираємося на успіх нашого саміту G7 напередодні саміту НАТО в липні».

Під час візиту, у середу та четвер, Сунак також зустрінеться з представниками Конгресу та бізнес-лідерами США.

Хоча повномасштабна угода про вільну торгівлю (FTA) між Великою Британією та США не стоїть на порядку денному, уряд наполягає на вирішенні конкретних торговельних питань, а також прагне більш тісного партнерства з окремими штатами, зокрема з економічними центрами Каліфорнії та Техасу.

«Наразі ми не прагнемо укласти угоду про вільну торгівлю зі США, – сказав представник Сунака. Торгові угоди вже підписані з Північною Кароліною, Південною Кароліною та Індіаною, а Велика Британія веде переговори з Ютою та Оклахомою.

Доповнення

Два лідери часто зустрічалися останніми місяцями.

Сунак вирушив у США в березні на зустріч у Сан-Дієго з Байденом і австралійським лідером Ентоні Альбанезе, щоб узгодити пакт про підводні човни Aukus, окрім того, прем'єр-міністр і президент США також зустрілися в Белфасті у квітні.

Сунак і Байден обидва були присутні на саміті G7 в Японії і, як очікується, будуть на зустрічі лідерів НАТО в Литві у липні.

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