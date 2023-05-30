Британский премьер посетит Байдена в Вашингтоне: о чем будут разговаривать

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, информирует УНН ссылаясь на PA Media.

Детали

Ожидается, что два лидера обсудят торговые вопросы — хотя идея полномасштабного соглашения отошла на второй план после того, как Байден сменил Дональда Трампа в Белом доме.

Официальный представитель премьер-министра заявил: «Визит предоставит возможность продолжить обсуждения, которые премьер-министр и президент Байден провели в последние месяцы по повышению уровня сотрудничества и координации между Великобританией и США по экономическим проблемам. Это будет определять наше будущее, в том числе обеспечение безопасности наших цепочек поставок и переход к экономике с нулевым выбросом углерода. Это также будет возможность обсудить вопросы, в частности сохранение нашей поддержки Украины, поскольку мы опираемся на успех нашего саммита G7 накануне саммита НАТО в июле».

Во время визита, в среду и четверг, Сунак также встретится с представителями Конгресса и бизнес-лидерами США.

Хотя полномасштабное соглашение о свободной торговле (FTA) между Великобританией и США не стоит на повестке дня, правительство настаивает на решении конкретных торговых вопросов, а также стремится к более тесному партнерству с отдельными штатами, в частности с экономическими центрами Калифорнии и Техаса.

«В настоящее время мы не стремимся заключить соглашение о свободной торговле с США, – сказал представитель Сунака. Торговые соглашения уже подписаны с Северной Каролиной, Южной Каролиной и Индианой, а Великобритания ведет переговоры с Ютой и Оклахомой.

Дополнение

Два лидера часто встречались в последние месяцы.

Сунак отправился в США в марте на встречу в Сан-Диего с Байденом и австралийским лидером Энтони Альбанезе, чтобы согласовать пакт о подводных лодках Aukus, кроме того, премьер-министр и президент США также встретились в Белфасте в апреле.

Сунак и Байден оба присутствовали на саммите G7 в Японии и, как ожидается, будут на встрече лидеров НАТО в Литве в июле.

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