Британський актор Марк Стронг став новим амбасадором UNITED24

Цитата

“Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24.

Ним став британський актор Марк Стронг”, - йдеться у заяві Зеленського.

Президент зазначив, що спілкувався зі Стронгом сьогодні та подякував йому за рішення працювати за напрямом “Освіта і наука”.

“Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати всім українським дітям можливість навчатись у школі, а не дистанційно там і тоді, де й коли це авжеж дозволяють безпекові умови”, - додав глава Держави.

Доповнення

Завдяки United24 уже зібрано понад 470 мільйонів доларів. Майже пів мільярда благодійних внесків із більш як 110 країн світу.

“Різні країни, різний рівень внесків. Це й люди допомагають – звичайні люди, і компанії. Я дякую всім!” - сказав Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Довідково

Марк Стронг грав у фільмах «Шерлок Голмс», «Кінгсмен», «Гра в імітацію», а зараз допомагатиме відновлювати українські школи як амбасадор фандрейзингової платформи Президента України.

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