Британский актер Марк Стронг стал новым амбассадором UNITED24
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Известный актер Великобритании Марк Стронг стал новым амбассадором платформы United24. Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“Имеем отныне и нового амбассадора нашей фандрейзинговой платформы United24.
Им стал британский актер Марк Стронг”, - говорится в заявлении Зеленского.
Президент отметил, что общался со Стронгом сегодня и поблагодарил его за решение работать по направлению “Образование и наука”.
“Его целью будут сборы средств на восстановление украинских школ. Наша задача – дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно там и тогда, где и когда это позволяют условия безопасности”, - добавил глава государства.
Дополнение
Благодаря United24 уже собрано более 470 миллионов долларов. Почти полмиллиарда благотворительных взносов из более чем 110 стран мира.
“Разные страны, разный уровень взносов. Это и люди помогают – обычные люди, и компании. Я благодарю всех!” - сказал Зеленский в традиционном вечернем обращении.
Справочно
Марк Стронг играл в фильмах «Шерлок Холмс», «Кингсмен», «Игра в имитацию», а сейчас будет помогать восстанавливать украинские школы как амбассадор фандрейзинговой платформы Президента Украины.
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