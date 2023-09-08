Разом із United24 допоміг зібрати понад 250 тис. євро на відбудову будинку в Ірпені: французькому режисеру показали, як відновлюють об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Відомий французький режисер Мішель Азанавічус відвідав Ірпінь, що на Київщині, де побачив, як відновлюють пошкоджений окупантами житловий будинок, на який він збирав кошти. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
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“Ірпінь, вул. Давидчука, 42. Це один із будинків, який був пошкоджений російськими окупантами під час бойових дій.
Збір коштів на його відбудову відбувався через фандрейзингову платформу United24. Амбасадор проєкту — відомий французький режисер Мішель Азанавічус. Пан Мішель на власні очі зміг побачити, як триває відновлення цього об’єкта. Показали, що вже зроблено, і що — найближчим часом”, — написав Кравченко.
Деталі
За його словами, 125 тис. євро на відновлення будинку зібрав сам режисер. Мішель Азанавічус організував благодійний аукціон з особистими речами всесвітньо відомих зірок. Наприклад, володар двох “Оскарів” Том Генкс надав друкарську машинку з особистої колекції. Загалом вдалося зібрати ще понад 250 тис. євро.
Будинок має 5 секцій. Кількість приміщень — 130. Загалом тут проживали понад 300 людей. Усі відновлювальні роботи йдуть за графіком: уже проведене підсилення металоконструкцій покрівлі, відбувся демонтаж пошкодженої частини будівлі. Наразі тривають опоряджувальні роботи; облаштування цегляної кладки; фасадні роботи; відновлення електропостачання, водопостачання, каналізації, будуть замінені вікна, двері, покрівля. Роботи з відновлення планують завершити в грудні цього року.
Додамо
У межах реалізації проєкту UNITED24 на Київщині буде відновлено 18 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій. Наразі роботи розпочалися на 17 об’єктах, наголосив Кравченко.
18 будинків будуть відновлені в 4 громадах: Гостомельській, Дмитрівській, Бородянській та Ірпінській. До війни в цих будинках мешкали понад 4,5 тис. людей.
“Ми вдячні всім амбасадорам та донорам з усіх куточків світу, які допомагають України швидше відновити зруйноване агресором. Усі спільно працюємо над тим, щоб повернути людей до їхніх домівок та забезпечити їх найнеобхіднішими соціальними послугами.
Загалом унаслідок військової агресії росіян на Київщині зруйновано та пошкоджено майже 27,5 тис. об’єктів. Уже відновлено повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності понад 12,8 тис. об’єктів”, — резюмував голова Київської ОВА.