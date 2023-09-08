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Вместе с United24 помог собрать более 250 тыс. евро на восстановление дома в Ирпене: французскому режиссеру показали, как восстанавливают объект

Киев • УНН

 • 450330 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Известный французский режиссер Мишель Азанавичус посетил Ирпень в Киевской области, где увидел, как восстанавливают поврежденный оккупантами жилой дом, на который он собирал средства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Цитата

“Ирпень, ул. Давидчука, 42. Это один из домов, который был поврежден российскими оккупантами во время боевых действий.
Сбор средств на его восстановление происходил через фандрейзинговую платформу United24. Амбассадор проекта — известный французский режиссер Мишель Азанавичус. Господин Мишель собственными глазами смог увидеть, как продолжается восстановление этого объекта. Показали, что уже сделано, и что — в ближайшее время”, — написал Кравченко.

Детали

По его словам, 125 тыс. евро на восстановление дома собрал сам режиссер. Мишель Азанавичус организовал благотворительный аукцион с личными вещами всемирно известных звезд. Например, обладатель двух “Оскаров” Том Хэнкс предоставил печатную машинку из личной коллекции. В целом удалось собрать еще более 250 тыс. евро.

Дом имеет 5 секций. Количество помещений — 130. Всего здесь проживали более 300 человек. Все восстановительные работы идут по графику: уже проведено усиление металлоконструкций кровли, состоялся демонтаж поврежденной части здания. Сейчас продолжаются отделочные работы; обустройство кирпичной кладки; фасадные работы; восстановление электроснабжения, водоснабжения, канализации, будут заменены окна, двери, кровля. Работы по восстановлению планируют завершить в декабре этого года.

Добавим

В рамках реализации проекта UNITED24 на Киевщине будет восстановлено 18 многоквартирных домов, поврежденных в результате боевых действий. Сейчас работы начались на 17 объектах, подчеркнул Кравченко.

18 домов будут восстановлены в 4 громадах: Гостомельской, Дмитровской, Бородянской и Ирпенской. До войны в этих домах проживало более 4,5 тыс. человек.

“Мы благодарны всем амбассадорам и донорам из всех уголков мира, которые помогают Украине быстрее восстановить разрушенное агрессором. Все вместе работаем над тем, чтобы вернуть людей в их дома и обеспечить их самыми необходимыми социальными услугами.

Всего в результате военной агрессии россиян на Киевщине разрушено и повреждено почти 27,5 тыс. объектов. Уже восстановлено полностью или частично с обеспечением жизнедеятельности более 12,8 тыс. объектов”, — резюмировал председатель Киевской ОГА.

Украинские Национальные Новости

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