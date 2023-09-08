Вместе с United24 помог собрать более 250 тыс. евро на восстановление дома в Ирпене: французскому режиссеру показали, как восстанавливают объект

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“Ирпень, ул. Давидчука, 42. Это один из домов, который был поврежден российскими оккупантами во время боевых действий.

Сбор средств на его восстановление происходил через фандрейзинговую платформу United24. Амбассадор проекта — известный французский режиссер Мишель Азанавичус. Господин Мишель собственными глазами смог увидеть, как продолжается восстановление этого объекта. Показали, что уже сделано, и что — в ближайшее время”, — написал Кравченко.

Детали

По его словам, 125 тыс. евро на восстановление дома собрал сам режиссер. Мишель Азанавичус организовал благотворительный аукцион с личными вещами всемирно известных звезд. Например, обладатель двух “Оскаров” Том Хэнкс предоставил печатную машинку из личной коллекции. В целом удалось собрать еще более 250 тыс. евро.

Дом имеет 5 секций. Количество помещений — 130. Всего здесь проживали более 300 человек. Все восстановительные работы идут по графику: уже проведено усиление металлоконструкций кровли, состоялся демонтаж поврежденной части здания. Сейчас продолжаются отделочные работы; обустройство кирпичной кладки; фасадные работы; восстановление электроснабжения, водоснабжения, канализации, будут заменены окна, двери, кровля. Работы по восстановлению планируют завершить в декабре этого года.

Добавим

В рамках реализации проекта UNITED24 на Киевщине будет восстановлено 18 многоквартирных домов, поврежденных в результате боевых действий. Сейчас работы начались на 17 объектах, подчеркнул Кравченко.

18 домов будут восстановлены в 4 громадах: Гостомельской, Дмитровской, Бородянской и Ирпенской. До войны в этих домах проживало более 4,5 тыс. человек.

“Мы благодарны всем амбассадорам и донорам из всех уголков мира, которые помогают Украине быстрее восстановить разрушенное агрессором. Все вместе работаем над тем, чтобы вернуть людей в их дома и обеспечить их самыми необходимыми социальными услугами.

Всего в результате военной агрессии россиян на Киевщине разрушено и повреждено почти 27,5 тыс. объектов. Уже восстановлено полностью или частично с обеспечением жизнедеятельности более 12,8 тыс. объектов”, — резюмировал председатель Киевской ОГА.