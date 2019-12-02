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Британські правоохоронці перевіряють достроково звільнених терористів

Британські правоохоронці перевіряють достроково звільнених терористів

Київ • УНН

 • 9514 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про проведення правоохоронними органами країни ретельних перевірок достроково звільнених злочинців, засуджених за тероризм. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

Як сказав Джонсон у неділю, 1 грудня, в ефірі телерадіокомпанії BBC, мета таких "ретельних" перевірок - переконатися в тому, що ці особи "не становлять загрози".

За словами керівника британського уряду, заходи зачеплять щонайменше 74 особи, котрих звільнили достроково за скоєні раніше злочини з терористичним підґрунтям.

Крім того, Джонсон звинуватив своїх політичних опонентів - представників Лейбористської партії - у тому, що саме вони уможливили дострокові звільнення таких осіб проведеними за свого урядування змінами до законодавства.

Якби цих дострокових звільнень засуджених за тероризм не було, то не було б і атаки з ножем на Лондонському мосту, котру скоїв звільнений торік достроково з ув'язнення 28-річний Усман Хан, додав Джонсон.

"Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо й далі застосовувати помилкові підходи минулого", - наголосив британський прем'єр, цитує агенція новин dpa. "Якщо когось засудили за серйозний терористичний злочин, то тоді має бути обов'язкове покарання у вигляді ув'язнення щонайменше на 14 років, а декого взагалі не можна випускати на волю", - додав Джонсон.

Нагадаємо, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.

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