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Британские правоохранители проверяют досрочно освобожденных террористов

Британские правоохранители проверяют досрочно освобожденных террористов

Киев  •  УНН

 • 9514 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о проведении правоохранительными органами страны тщательных проверок досрочно освобожденных преступников, осужденных за терроризм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Как сказал Джонсон в воскресенье, 1 декабря, в эфире телерадиокомпании BBC, цель таких "тщательных проверок" - убедиться в том, что эти лица "не представляют угрозы".

По словам руководителя британского правительства, меры затронут не менее 74 человека, которых освободили досрочно за совершенные ранее преступления с террористическим основой.

Кроме того, Джонсон обвинил своих политических оппонентов - представителей Лейбористской партии - в том, что именно они сделали досрочные освобождения таких лиц проведенными своего правления изменениями в законодательстве.

Если бы этих досрочных увольнений осужденных за терроризм не было, то не было бы и атаки с ножом на Лондонском мосту, которую совершил уволен в прошлом году досрочно из заключения 28-летний Усман Хан, добавил Джонсон.

"Совершенно ясно, что мы не можем и дальше применять ложные подходы прошлого", - отметил британский премьер, цитирует агентство новостей dpa. "Если кого-то осудили за серьезный террористический преступление, то тогда должно быть обязательное наказание в виде заключения минимум на 14 лет, а некоторых вообще нельзя выпускать на свободу", - добавил Джонсон.

Напомним, ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.

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