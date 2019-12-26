Британські дипломати по всьому світу пересядуть на електромобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Британські дипломати, що працюють в тому числі і в Києві, пересядуть на електричні або гібридні автомобілі заради турботи про навколишнє середовище. Про це повідомили у МЗС Сполученого Королівства, передає УНН.
Заміна автопарку стане частиною програми по перетворенню дипломатичної служби в одну з “найбільш зелених у світі”.
В цілому електричні кросовери Jaguar I-Pace будуть спрямовані в 30 диппредставництв Великобританії по всьому світу — від Монреаля і Ріо-де-Жанейро до європейських столиць, Абу-Дабі і Сіднея. Серед міст, в які до квітня 2020 року буде направлено дипломатичні електрокари і де будуть обладнані пункти швидкої зарядки, числиться і українська столиця.
Згідно з опублікованими в четвер планами, до 2022 року МЗС має намір мати в своєму автопарку 25% автомобілів з нульовим викидом вуглекислого газу, а до 2030 року — довести їх кількість до 100%.
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Крім цього, британський МЗС має намір встановити сонячні панелі на дахах своїх диппредставництв, а також повністю відмовитися від використання пластикових стаканчиків.
“Я хочу, щоб ми стали „найзеленішою“ дипломатичною службою в світі. Перехід від бензинових на повністю електричні автомобілі допоможе нам досягти цієї мети”, — наводиться в поширеному комюніке МЗС слова заступника глави відомства Саймона Макдональда.
Нагадаємо, активісти Greenpeace штурмували будівлю Євроради в Брюсселі.