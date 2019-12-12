Активісти Greenpeace штурмували будівлю Євроради в Брюсселі

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Понад 50 активістів екологічної організації Greenpeace штурмували будівлю Європейської ради в Брюсселі, піднявшись на будівельне риштування і вивісивши гігантський банер про надзвичайний стан у сфері клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Brussels Times.