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Активісти Greenpeace штурмували будівлю Євроради в Брюсселі

Активісти Greenpeace штурмували будівлю Євроради в Брюсселі

Київ • УНН

 • 10739 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Понад 50 активістів екологічної організації Greenpeace штурмували будівлю Європейської ради в Брюсселі, піднявшись на будівельне риштування і вивісивши гігантський банер про надзвичайний стан у сфері клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Brussels Times.

"Більше 50 учасників протесту Greenpeace штурмували будівлю Ради ЄС, піднявшись на будівельне риштування і вивісивши гігантський банер, в той час як лідери ЄС повинні зустрітися на кліматичному саміті в четвер", - пишуть у виданні.

Так, Greenpeace сповістив про свої наміри в четвер вранці, розмістивши фотографії активістів, одягнених в яскраві шоломи і куртки, перед їх підйомом на будівлю. "Щось наближається", - написала група в Twitter. Вони також зажадали від лідерів ЄС "діяти зараз".

Something's coming ...

We are in a #ClimateEmergency

Here to tell European leaders they need to act NOW!

Stay tuned ... #HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/4LeDL0VKh6

- Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) December 12, 2019

Повідомляється, що організація Greenpeace використовувала пожежну машину, яка повинна була допомогти активістам піднятися на будівлю Ради ЄС.

"61 активіст прибув на пожежній машині, щоб символічно принести вогонь до місця проведення саміту ЄС, щоб сказати, що це надзвичайний стан і потрібно діяти зараз", - заявили в організації.

Також повідомляється, що протест викликав перебої в русі транспорту в європейському кварталі Брюсселя.

Під час акції активісти пройшли будівельним риштуванням навколо будівлі, демонструючи банери на різних мовах із закликами до дій у зв'язку з надзвичайною кліматичною ситуацією.

Нагадаємо, що голова Єврокомісії представила програму захисту клімату. Пропозиція Єврокомісії лідери країн-учасниць ЄС обговорять 12 і 13 грудня на саміті. Польща, Угорщина і Чехія вже виступили проти програми.

Як раніше повідомляв УНН, Європарламент оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію.

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