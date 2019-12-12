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Активисты Greenpeace штурмовали здание Евросовета в Брюсселе

Активисты Greenpeace штурмовали здание Евросовета в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 10739 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Более 50 активистов экологической организации Greenpeace штурмовали здание Европейского совета в Брюсселе, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер о чрезвычайном положении в сфере климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Brussels Times.

"Более 50 протестующих Greenpeace штурмовали здание Совета ЕС, поднявшись на строительные леса и вывесив гигантский баннер, в то время как лидеры ЕС должны встретиться на климатическом саммите в четверг", - пишут в издании.

Так, Greenpeace оповестил о своих намерениях в четверг утром, разместив фотографии активистов, одетых в яркие шлемы и куртки, перед их подъемом на здание. "Что-то приближается", - написала группа в Twitter. Они также потребовали от лидеров ЕС "действовать сейчас".

Something’s coming...

We are in a #ClimateEmergency

Here to tell European leaders they need to act NOW!

Stay tuned...#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/4LeDL0VKh6

— Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) December 12, 2019

Сообщается, что организация Greenpeace использовала пожарную машину, которая должна была помочь активистам подняться на здание Совета ЕС.

"61 активист прибыл на пожарной машине, чтобы символически принести огонь к месту проведения саммита ЕС, чтобы сказать, что это чрезвычайное положение и нужно действовать сейчас", - заявили в организации.

Также сообщается, что протест вызвал перебои в движении транспорта в европейском квартале Брюсселя.

В ходе акции активисты прошли по строительным лесам вокруг здания, демонстрируя баннеры на различных языках с призывами к действиям в связи с чрезвычайной климатической ситуацией.

Напомним, что председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата. Предложение Еврокомиссии лидеры стран-участниц ЕС обсудят 12 и 13 декабря на саммите. Польша, Венгрия и Чехия уже выступили против программы.

Как ранее сообщал УНН, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.

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