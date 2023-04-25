Британська розвідка пояснила зниження втрат російської армії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих вказала, що спроба зимового наступу росіян не досягла мети, і наразі відзначається зниження втрат російської армії, передає УНН.
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"За квітень 2023 середньодобовий рівень втрат у росії, швидше за все, знизився приблизно на 30 відсотків. Це слідує виключно за важкими втратами росіян у січні-березні 2023 року. Цифри, опубліковані українським Генеральним штабом, передбачають скорочення щоденних втрат російських військ із 776 у березні до 568 у квітні. Розвідка Міністерства оборони не може перевірити точну методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, вірна", - ідеться у звіті.
Як вказують у МО Британії, "втрати росії, швидше за все, скоротилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла своєї мети, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій".
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 187 770 осіб, 3688 танків та сотень одиниць військової техніки.