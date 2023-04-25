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Британская разведка объяснила снижение потерь российской армии

Британская разведка объяснила снижение потерь российской армии

Киев • УНН

 • 394277 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных указало, что попытка зимнего наступления россиян не достигла цели, и сейчас отмечается снижение потерь российской армии, передает УНН.

Детали

"За апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь в россии, скорее всего, снизился примерно на 30 процентов. Это следует исключительно за тяжелыми потерями россиян в январе-марте 2023 года. Цифры, опубликованные украинским Генеральным штабом, предусматривают сокращение ежедневных потерь российских войск с 776 в марте до 568 в апреле. Разведка Министерства обороны не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна", - говорится в отчете.

Как указывают в МО Великобритании, "потери россии, скорее всего, сократились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своей цели, и российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям".

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 187 770 человек, 3688 танков и сотен единиц военной техники.

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