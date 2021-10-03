Британія скоротить список “червоних” країн до 9

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Повністю вакциновані прибулі з країн, включаючи Південну Африку, Бразилію, Мексику та Індонезію, більше не будуть потребувати карантину у визначеному урядом готелі протягом 10 днів.

Зміни мають бути оголошені в четвер, і, ймовірно, призведуть до сплеску бронювань, зростання заробітку авіакомпаній та туристичних компаній.

Однак жителям цих країн після прибуття у Велику Британію все одно доведеться самоізолюватися, проте не обов’язково в готелі, який обходиться у 2 285 фунтів стерлінгів (3 095 доларів США) за 10 днів.

Британія вже планує послабити свої правила поїздок з 4 жовтня, скасувавши свій “помаранчевий” список для пунктів призначення із середнім ризиком і більше не вимагаючи, щоб повністю вакциновані пасажири проходили тест на COVID-19 до того, як вони прибудуть до країни з місць, не включених до “червоного” списку.

Нагадаємо

Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за те, щоб виключити Туреччину, Болгарію і Бразилію зі списку країн з неблагополучною епідеміологічною ситуацією. Таким чином, в “червоному” списку не залишилося жодної країни.