Британія скоротить список “червоних” країн до 9
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон плануює відкрити більше країн для подорожей без карантину в готелях, скоротивши "червоний список" Британії до дев'яти з 54. Про це пише УНН з посиланням на The Sunday Telegraph.
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Повністю вакциновані прибулі з країн, включаючи Південну Африку, Бразилію, Мексику та Індонезію, більше не будуть потребувати карантину у визначеному урядом готелі протягом 10 днів.
Зміни мають бути оголошені в четвер, і, ймовірно, призведуть до сплеску бронювань, зростання заробітку авіакомпаній та туристичних компаній.
Однак жителям цих країн після прибуття у Велику Британію все одно доведеться самоізолюватися, проте не обов’язково в готелі, який обходиться у 2 285 фунтів стерлінгів (3 095 доларів США) за 10 днів.
Британія вже планує послабити свої правила поїздок з 4 жовтня, скасувавши свій “помаранчевий” список для пунктів призначення із середнім ризиком і більше не вимагаючи, щоб повністю вакциновані пасажири проходили тест на COVID-19 до того, як вони прибудуть до країни з місць, не включених до “червоного” списку.
Нагадаємо
Кабінет міністрів Ізраїлю проголосував за те, щоб виключити Туреччину, Болгарію і Бразилію зі списку країн з неблагополучною епідеміологічною ситуацією. Таким чином, в “червоному” списку не залишилося жодної країни.