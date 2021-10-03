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Актуальное
Великобритания сократит список "красных" стран до 9

Великобритания сократит список "красных" стран до 9

Киев  •  УНН

 • 24743 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет открыть больше стран для путешествий без карантина в гостиницах, сократив “красный список” Великобритании в девяти из 54. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Sunday Telegraph.

Детали

Полностью вакцинированы прибывшие из стран, включая Южную Африку, Бразилию, Мексику и Индонезию, больше не будут нуждаться карантина в определенном правительством отеле в течение 10 дней.

Изменения должны быть объявлены в четверг, и, вероятно, приведут к всплеску бронирований, рост заработка авиакомпаний и туристических компаний.

Однако жителям этих стран по прибытии в Великобританию все равно придется самоизолироваться, однако не обязательно в отеле, который обходится в 2285 фунтов стерлингов (3095 долларов США) за 10 дней.

Великобритания уже планирует ослабить свои правила поездок с 4 октября, отменив свой "оранжевый" список для пунктов назначения со средним риском и больше не требуя, чтобы полностью вакцинированы пассажиры проходили тест на COVID-19 до того, как они прибудут в страну с мест, не включенных в "красный" список.

Напомним

Кабинет министров Израиля проголосовал за то, чтобы исключить Турцию, Болгарию и Бразилию из списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Таким образом, в "красном" спискене осталось ни одной страны.

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