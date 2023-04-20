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Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть до країни на невеликих човнах

Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть до країни на невеликих човнах

Київ • УНН

 • 523940 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Велика Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть на невеликих човнах до її берегів. Про це пише УНН з посилання на Reuters.

Цитата

"Важливо, що кількість людей, яка потребує підтримки, за прогнозами, зростатиме й далі: оперативні плани Міністерства внутрішніх справ базуються на сценаріях прибуття до 56 000 невеликих човнів у 2023 році", - йдеться в судових документах Британії.

Деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив припинення прибуття човнами мігрантів одним із своїх п’яти пріоритетів після того, як кількість мігрантів, які прибувають на південне узбережжя Англії, зросла до рекордного рівня у 2022 році – понад 45 000, що на 500% більше ніж за останні два роки.

Вже цього року понад 5000 людей прибули до Британії через Ла-Манш.

Гнів через імміграцію став великою проблемою в британській політиці, і в березні консервативний уряд Сунака оголосив про новий закон, який забороняє будь-кому, хто прибув на невеликому човні, вимагати притулку. Згідно з законом, таку людину необхідно депортувати назад на батьківщину або в безпечну третю країну.

Минулого року Британія погодилася відправити десятки тисяч мігрантів до Руанди, але до цього часу нікого так і не депортували, поки суди вирішують, чи законна така політика.

Тим часом уряд розглядає можливість використання військових баз або великих барж для розміщення мігрантів, але це викликало обурення деяких керованих консерваторами рад.

Нагадаємо

США тестуватимуть швидші перевірки на притулок для мігрантів, які перетинають кордон нелегально.

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