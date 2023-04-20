Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть до країни на невеликих човнах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Велика Британія очікує, що цього року до 56 000 іммігрантів прибудуть на невеликих човнах до її берегів. Про це пише УНН з посилання на Reuters.
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"Важливо, що кількість людей, яка потребує підтримки, за прогнозами, зростатиме й далі: оперативні плани Міністерства внутрішніх справ базуються на сценаріях прибуття до 56 000 невеликих човнів у 2023 році", - йдеться в судових документах Британії.
Деталі
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив припинення прибуття човнами мігрантів одним із своїх п’яти пріоритетів після того, як кількість мігрантів, які прибувають на південне узбережжя Англії, зросла до рекордного рівня у 2022 році – понад 45 000, що на 500% більше ніж за останні два роки.
Вже цього року понад 5000 людей прибули до Британії через Ла-Манш.
Гнів через імміграцію став великою проблемою в британській політиці, і в березні консервативний уряд Сунака оголосив про новий закон, який забороняє будь-кому, хто прибув на невеликому човні, вимагати притулку. Згідно з законом, таку людину необхідно депортувати назад на батьківщину або в безпечну третю країну.
Минулого року Британія погодилася відправити десятки тисяч мігрантів до Руанди, але до цього часу нікого так і не депортували, поки суди вирішують, чи законна така політика.
Тим часом уряд розглядає можливість використання військових баз або великих барж для розміщення мігрантів, але це викликало обурення деяких керованих консерваторами рад.
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