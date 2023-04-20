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Британия ожидает, что в этом году до 56 000 иммигрантов прибудут в страну на небольших лодках

Британия ожидает, что в этом году до 56 000 иммигрантов прибудут в страну на небольших лодках

Киев • УНН

 • 523938 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Великобритания ожидает, что в этом году до 56 000 иммигрантов прибудут на небольших лодках к ее берегам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Важно, что количество людей, нуждающихся в поддержке, по прогнозам, будет расти и дальше: оперативные планы Министерства внутренних дел базируются на сценариях прибытия до 56 000 небольших лодок в 2023 году", - говорится в судебных документах Британии.

Детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал прекращение прибытия лодками мигрантов одним из своих пяти приоритетов после того, как количество мигрантов, прибывающих на южное побережье Англии, выросло до рекордного уровня в 2022 году – более 45 000, что на 500% больше чем за последние два года.

Уже в этом году более 5000 человек прибыли в Британию через Ла-Манш.

Гнев из-за иммиграции стал большой проблемой в британской политике, и в марте консервативное правительство Сунака объявило о новом законе, который запрещает любому, кто прибыл на небольшой лодке, требовать убежища. Согласно закону, такого человека необходимо депортировать обратно на родину или в безопасную третью страну.

В прошлом году Британия согласилась отправить десятки тысяч мигрантов в Руанду, но до сих пор никого так и не депортировали, пока суды решают, законна ли такая политика.

Тем временем правительство рассматривает возможность использования военных баз или больших барж для размещения мигрантов, но это вызвало возмущение некоторых управляемых консерваторами советов.

Напомним

США будут тестировать более быстрые проверки на убежище для мигрантов, пересекающих границу нелегально.

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