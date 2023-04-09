США тестуватимуть швидші перевірки на притулок для мігрантів, які перетинають кордон нелегально

ukru
Ексклюзив
15:02 • 63554 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 111924 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 138434 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 297909 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 202732 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 184374 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 300857 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457381 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347796 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357906 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208834 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 171472 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 172076 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 126730 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 84009 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 297839 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 300817 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 525199 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 657921 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 680066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 55839 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 84009 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 172076 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208834 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 211945 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

США тестуватимуть швидші перевірки на притулок для мігрантів, які перетинають кордон нелегально

США тестуватимуть швидші перевірки на притулок для мігрантів, які перетинають кордон нелегально

Київ • УНН

 • 738687 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Адміністрація Байдена наступного тижня почне тестувати швидші перевірки на притулок для мігрантів, спійманих на незаконному перетині кордону США та Мексики, повідомило у суботу Міністерство внутрішньої безпеки, що є частиною підготовки до скасування прикордонних обмежень COVID-19 у травні, пише УНН.

Деталі

Офіційний представник міністерства національної безпеки США Марша Еспіноза заявила, що співробітники служби притулку США проведуть початкову перевірку щодо надання притулку для невеликої кількості мігрантів протягом кількох днів, поки вони залишаються під вартою у прикордонної влади. За її словами, співбесіди проходитимуть телефоном, і мігранти матимуть доступ до юрисконсульту під час перевірок.

Президент США Джо Байден останніми місяцями запровадив нові прикордонні обмеження, оскільки він бореться з рекордною кількістю мігрантів, спійманих на нелегальному перетині кордону.

Колишній президент США Дональд Трамп також використовував швидкі перевірки щодо притулку, щоб прискорити розгляд справ, але ці перевірки проводилися співробітниками митної та прикордонної служби США і без гарантії юридичного представництва.

З березня 2020 року влада США може швидко висилати мігрантів, спійманих на незаконному перетині кордону, назад до Мексики згідно з наказом про COVID-19, відомим як Розділ 42. Термін дії цього наказу закінчується 11 травня разом з ширшою надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, пов'язаної з пандемією, та адміністрація Байдена готується до можливого збільшення числа переходів після цього.

За словами Еспінози, експеримент із швидшими перевірками на отримання притулку «послужить основою для передової практики», якщо адміністрація вирішить застосувати її у майбутньому. Представник відмовилась повідомити, де конкретно на кордоні буде реалізовано така практика наступного тижня.

Додамо

Агентство Reuters вперше повідомило у грудні, що офіційні особи Байдена обмірковують, чи слід використовувати прискорену перевірку щодо надання притулку серед інших обмежень у стилі Трампа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59