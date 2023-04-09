США тестуватимуть швидші перевірки на притулок для мігрантів, які перетинають кордон нелегально
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Адміністрація Байдена наступного тижня почне тестувати швидші перевірки на притулок для мігрантів, спійманих на незаконному перетині кордону США та Мексики, повідомило у суботу Міністерство внутрішньої безпеки, що є частиною підготовки до скасування прикордонних обмежень COVID-19 у травні, пише УНН.
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Офіційний представник міністерства національної безпеки США Марша Еспіноза заявила, що співробітники служби притулку США проведуть початкову перевірку щодо надання притулку для невеликої кількості мігрантів протягом кількох днів, поки вони залишаються під вартою у прикордонної влади. За її словами, співбесіди проходитимуть телефоном, і мігранти матимуть доступ до юрисконсульту під час перевірок.
Президент США Джо Байден останніми місяцями запровадив нові прикордонні обмеження, оскільки він бореться з рекордною кількістю мігрантів, спійманих на нелегальному перетині кордону.
Колишній президент США Дональд Трамп також використовував швидкі перевірки щодо притулку, щоб прискорити розгляд справ, але ці перевірки проводилися співробітниками митної та прикордонної служби США і без гарантії юридичного представництва.
З березня 2020 року влада США може швидко висилати мігрантів, спійманих на незаконному перетині кордону, назад до Мексики згідно з наказом про COVID-19, відомим як Розділ 42. Термін дії цього наказу закінчується 11 травня разом з ширшою надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, пов'язаної з пандемією, та адміністрація Байдена готується до можливого збільшення числа переходів після цього.
За словами Еспінози, експеримент із швидшими перевірками на отримання притулку «послужить основою для передової практики», якщо адміністрація вирішить застосувати її у майбутньому. Представник відмовилась повідомити, де конкретно на кордоні буде реалізовано така практика наступного тижня.
Додамо
Агентство Reuters вперше повідомило у грудні, що офіційні особи Байдена обмірковують, чи слід використовувати прискорену перевірку щодо надання притулку серед інших обмежень у стилі Трампа.