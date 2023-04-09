США будут тестировать более быстрые проверки на убежище для мигрантов, пересекающих границу нелегально

Детали

Официальный представитель министерства национальной безопасности США Марша Эспиноза заявила, что сотрудники службы убежища США проведут первоначальную проверку на предмет предоставления убежища для небольшого количества мигрантов в течение нескольких дней, пока они остаются под стражей у пограничных властей. По ее словам, собеседования будут проходить по телефону, и мигранты будут иметь доступ к юрисконсульту во время проверок.

Президент США Джо Байден в последние месяцы ввел новые пограничные ограничения, поскольку он борется с рекордным количеством мигрантов, пойманных на нелегальном пересечении границы.

Бывший президент США Дональд Трамп также использовал быстрые проверки на предмет убежища, чтобы ускорить рассмотрение дел, но эти проверки проводились сотрудниками таможенной и пограничной службы США и без гарантии юридического представительства.

С марта 2020 года власти США могут быстро высылать мигрантов, пойманных на незаконном пересечении границы, обратно в Мексику в соответствии с приказом о COVID-19, известным как Раздел 42. Срок действия этого приказа истекает 11 мая вместе с более широкой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, связанной с пандемией, и администрация Байдена готовится к возможному увеличению числа переходов после этого.

По словам Эспинозы, эксперимент с более быстрыми проверками на получение убежища «послужит основой для передовой практики», если администрация решит применить ее в будущем. Представитель отказалась сообщить, где конкретно на границе будет реализована такая практика на следующей неделе.

Добавим

Агентство Reuters впервые сообщило в декабре, что официальные лица Байдена обдумывают, следует ли использовать ускоренную проверку по предоставлению убежища среди других ограничений в стиле Трампа.