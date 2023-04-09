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США будут тестировать более быстрые проверки на убежище для мигрантов, пересекающих границу нелегально

США будут тестировать более быстрые проверки на убежище для мигрантов, пересекающих границу нелегально

Киев • УНН

 • 738678 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Администрация Байдена на следующей неделе начнет тестировать более быстрые проверки на убежище для мигрантов, пойманных на незаконном пересечении границы США и Мексики, сообщило в субботу Министерство внутренней безопасности, что является частью подготовки к отмене пограничных ограничений COVID-19 в мае, пишет УНН.

Детали

Официальный представитель министерства национальной безопасности США Марша Эспиноза заявила, что сотрудники службы убежища США проведут первоначальную проверку на предмет предоставления убежища для небольшого количества мигрантов в течение нескольких дней, пока они остаются под стражей у пограничных властей. По ее словам, собеседования будут проходить по телефону, и мигранты будут иметь доступ к юрисконсульту во время проверок.

Президент США Джо Байден в последние месяцы ввел новые пограничные ограничения, поскольку он борется с рекордным количеством мигрантов, пойманных на нелегальном пересечении границы.

Бывший президент США Дональд Трамп также использовал быстрые проверки на предмет убежища, чтобы ускорить рассмотрение дел, но эти проверки проводились сотрудниками таможенной и пограничной службы США и без гарантии юридического представительства.

С марта 2020 года власти США могут быстро высылать мигрантов, пойманных на незаконном пересечении границы, обратно в Мексику в соответствии с приказом о COVID-19, известным как Раздел 42. Срок действия этого приказа истекает 11 мая вместе с более широкой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, связанной с пандемией, и администрация Байдена готовится к возможному увеличению числа переходов после этого.

По словам Эспинозы, эксперимент с более быстрыми проверками на получение убежища «послужит основой для передовой практики», если администрация решит применить ее в будущем. Представитель отказалась сообщить, где конкретно на границе будет реализована такая практика на следующей неделе.

Добавим

Агентство Reuters впервые сообщило в декабре, что официальные лица Байдена обдумывают, следует ли использовать ускоренную проверку по предоставлению убежища среди других ограничений в стиле Трампа.

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