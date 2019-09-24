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Британія, Франція і Німеччина звинуватили Іран в атаці на Saudi Aramco

Британія, Франція і Німеччина звинуватили Іран в атаці на Saudi Aramco

Київ • УНН

 • 14958 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Глави Франції, Німеччини та Великої Британії поклали на Іран відповідальність за атаки на інфраструктуру саудівської нафтової компанії Saudi Aramco. Про це йдеться в спільному комюніке лідерів трьох країн за підсумками зустрічі на полях 74-й сесії Генеральному Асамблеї ООН, повідомляє УНН з посиланням на МЗС Великої Британії.

"Нам ясно, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Іншого правдоподібного пояснення немає", - йдеться в тексті спільної заяви президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Ангели Меркель і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Лідери трьох країн відзначили, що підтримують поточні розслідування, в ході яких повинні бути встановлені всі деталі того, що сталося.

У комюніке наголошується, що напад на інфраструктуру Saudi Aramco зачіпає всі країни і підвищує ризик виникнення великого конфлікту. Атаки нагадують про важливість колективних зусиль із забезпечення стабільності і безпеки в регіоні, включаючи пошук політичного рішення конфлікту в Ємені.

Нагадаємо, видобуток нафти в Саудівській Аравії впав удвічі після атаки на НПЗ.

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