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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46577 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109410 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 101306 просмотра

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Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаке на Saudi Aramco

Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаке на Saudi Aramco

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Главы Франции, Германии и Великобритании возложили на Иран ответственность за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Великобритании.

"Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорится в тексте совместного заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Лидеры трех стран отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.

В коммюнике отмечается, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco затрагивает все страны и повышает риск возникновения крупного конфликта. Атаки напоминают о важности коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, включая поиск политического решения конфликта в Йемене.

Напомним, добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки на НПЗ.

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