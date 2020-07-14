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19 березня, 18:42 • 87135 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 129299 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112071 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 126653 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131678 перегляди

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Brent впала в ціні нижче 42 дол. за барель

Brent впала в ціні нижче 42 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок зранку під час торгів впали в ціні до 41,81 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 2,13%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 39,11 долара за барель, втративши 2,47%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку мало становити 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозували ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

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