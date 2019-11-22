Brent торгується вище 63 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у п'ятницю зранку впали в ціні до 63,54 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,67%.
При цьому ціна січневі ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,14 долара за барель, втративши 0,75%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.