Brent торгується на рівні 64,46 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку впали в ціні до 64,46 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,15%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,03 долара за барель, втративши 0,10%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 63,95 дол. за барель.