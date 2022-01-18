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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70455 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Brent подорожчала до більш ніж 7-річного максимуму

Brent подорожчала до більш ніж 7-річного максимуму

Київ • УНН

 • 15702 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 87,78 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 1,50%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 85,39 долара за барель, додавши 1,87%.

Деталі

Ціни на нафту зросли у вівторок до більш ніж семирічного максимуму через побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками після того, як єменське угруповання хуситів напало на Об'єднані Арабські Емірати, що призвело до ескалації бойових дій між групою, пов'язаною з Іраном, і коаліцією, очолюваною Саудівською Аравією, пише Reuters.

"Нова геополітична напруженість посилила ознаки напруженості на ринку, що продовжуються", - зазначає аналітик ANZ Research.

Доповнення

ОПЕК+, об'єднання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників на чолі з Росією, поступово скасовує рекордні скорочення видобутку нафти, узгоджені в 2020 році, щоб протистояти падінню попиту через пандемію.

Група ОПЕК+ домовилася у лютому збільшувати видобуток на 400 тис. барелів на добу. Таким чином зберегли чинну домовленість, яка діяла ще до масового поширення нового штаму "Омікрон".

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