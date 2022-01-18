Brent подорожчала до більш ніж 7-річного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 87,78 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 1,50%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 85,39 долара за барель, додавши 1,87%.
Деталі
Ціни на нафту зросли у вівторок до більш ніж семирічного максимуму через побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками після того, як єменське угруповання хуситів напало на Об'єднані Арабські Емірати, що призвело до ескалації бойових дій між групою, пов'язаною з Іраном, і коаліцією, очолюваною Саудівською Аравією, пише Reuters.
"Нова геополітична напруженість посилила ознаки напруженості на ринку, що продовжуються", - зазначає аналітик ANZ Research.
Доповнення
ОПЕК+, об'єднання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників на чолі з Росією, поступово скасовує рекордні скорочення видобутку нафти, узгоджені в 2020 році, щоб протистояти падінню попиту через пандемію.
Група ОПЕК+ домовилася у лютому збільшувати видобуток на 400 тис. барелів на добу. Таким чином зберегли чинну домовленість, яка діяла ще до масового поширення нового штаму "Омікрон".