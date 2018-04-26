Brent подорожчала до 74,50 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку зросли в ціні до 74,50 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
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За даними видання станом на 8:11, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,68%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,43 долара за барель, додавши 0,56%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.