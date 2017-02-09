Brexit не змінить нічого в оборонному пакеті Великої Британії - М.Феллон

“Це (вихід з ЄС — ред.) не применшує нашу прихильність. Ми захищали Європу в ХХ столітті і будемо продовжувати захищати її. Перед нами є кілька паралельних загроз. Разом ми стикаємося з тероризмом „Ісламської держави“ в Сирії та європейських містах. Також спостерігається зростаючий агресивний дух Росії після незаконної анексії Криму, кібер-атаки проти європейських країн, а, зокрема, вплив на Балканах. Наше завдання полягає в тому, щоб працювати разом більш інтенсивно. Ми не хочемо, щоб „Брекзіт“ міг стати шоком. І ми як і раніше в повній мірі беремо участь в планах оборони і безпеки Європи, в тому числі і в патрулюванні незаконних міграційних шляхів в Середземному морі”, — сказав М.Феллон.

Як повідомляв УНН, 7 лютого представник Європейської комісії Маргарітас Схінас заявив, що Велика Британія повинна заплатити, щоб вийти з ЄС, так само, як і у ситуації, коли друзі, що збираються в пабі, повинні платити за випивку.