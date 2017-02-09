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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43936 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Brexit не изменит ничего в оборонном пакете Великобритании - М.Фэллон

Киев • УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Выход Великобритании из ЕС не изменит ничего в оборонном пакете страны против угроз для ЕС, в частности, в борьбе против "ИГ", возрастающей агрессии РФ и кибератак. Об этом в интервью Corriere della Sera сообщил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает УНН.

Brexit не изменит ничего в оборонном пакете Великобритании - М.Фэллон

"Это (выход из ЕС - ред.) не уменьшает нашу приверженность. Мы защищали Европу в ХХ веке и будем продолжать защищать ее. Перед нами несколько параллельных угроз. Вместе мы сталкиваемся с терроризмом "Исламского государства" в Сирии и европейских городах. Также наблюдается растущий агрессивный дух России после незаконной аннексии Крыма, кибератаки против европейских стран, в частности, влияние на Балканах. Наша задача состоит в том, чтобы работать вместе более интенсивно. Мы не хотим, чтобы "Brexit" мог стать шоком. И мы по-прежнему в полной мере участвуем в планах обороны и безопасности Европы, в том числе и в патрулировании незаконных миграционных путей в Средиземном море", - сказал М.Фэллон.

Как сообщал УНН, 7 февраля представитель Европейской комиссии Маргаритас Схинас заявил, что Британия должна заплатить, чтобы выйти из ЕС, так же, как и в ситуации, когда друзья, которые собираются в пабе, должны платить за выпивку.

Украинские Национальные Новости

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