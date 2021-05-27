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Бред Пітт домігся спільної опіки над дітьми з Анджеліною Джолі

Київ • УНН

 • 86192 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Американський актор Бред Пітт домігся спільної опіки над дітьми від своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі. Екс-дружина актора має намір продовжувати суд у цій справі. Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, пише УНН.

Бред Пітт домігся спільної опіки над дітьми з Анджеліною Джолі

Деталі

Джерело уточнює, що дане рішення винесено судом попередньо, і Джолі продовжує відстоювати свою позицію, через яку суд між колишнім подружжям триває вже більше п’яти років.

“Бред намагався проводити більше часу зі своїми дітьми, і було ясно, що Енджі зробила все можливе, щоб перешкодити цьому”, — повідомило джерело.

Він уточнює, що для участі в судовому розгляді були залучені свідки, експерти, лікарі та інші люди, які входять до близького оточення Пітта і Джолі.

В середині березня Анджеліна Джолі заявила, що має намір надати докази домашнього насильства з боку Бреда Пітта. На що актор заявив, що вкрай засмучений такими заявами. Він стверджує, що ніколи не застосовував фізичного насильства по відношенню до колишньої дружини.

Контекст

Бред Пітт і Анджеліна Джолі подали на розлучення в 2016 році після 12 років стосунків.

У 2017 році Джолі і Пітт домовилися вести шлюборозлучний процес конфіденційно.

У 2018 році Пітт і Джолі дійшли згоди в питаннях опіки над дітьми в рамках розлучення.

За інформацією деяких джерел, Анджеліна Джолі навмисно затягувала процес розлучення, щоб постаратися повернути колишнього чоловіка.

У 2019 суд задовольнив позов про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

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