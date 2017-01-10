А.Джолі і Б.Пітт домовилися вести процес розлучення конфіденційно

А.Джолі подала на розлучення, побоюючись за безпеку своїх шістьох дітей. Формально актриса послалася на нездоланні протиріччя з Б.Піттом і вимагає надати їй повне і нероздільне право виховувати дітей. Вона не проти того, щоб батько з ними зрідка зустрічався. Актор ж наполягає на своєму праві повноцінно брати участь у їх вихованні.

Зазначимо, що пара прожила разом 10 років і вступила в шлюб тільки 23 серпня 2014 року. У 52-річного Б.Пітта і 41-річної А.Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні.