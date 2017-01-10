А.Джоли и Б.Питт договорились вести бракоразводный конфиденциально

А.Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Б.Питтом и требует предоставить ей полное и нераздельное право воспитывать детей. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.

Отметим, что пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014. У 52-летнего Б.Питт и 41-летней А.Джоли шестеро детей, трое из которых приемные.