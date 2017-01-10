А.Джоли и Б.Питт договорились вести бракоразводный конфиденциально
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Анджелина Джоли и Брэд Питт будут вести в дальнейшем бракоразводный процесс абсолютно конфиденциально. Разбирать документацию поручено судьи, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
А.Джоли подала на развод, опасаясь за безопасность своих шестерых детей. Формально актриса сослалась на непреодолимые противоречия с Б.Питтом и требует предоставить ей полное и нераздельное право воспитывать детей. Она не против того, чтобы отец с ними изредка встречался. Актер же настаивает на своем праве полноценно участвовать в их воспитании.
Отметим, что пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только 23 августа 2014. У 52-летнего Б.Питт и 41-летней А.Джоли шестеро детей, трое из которых приемные.