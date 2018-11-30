Анджеліна Джолі та Бред Пітт дійшли згоди щодо опіки над дітьми у рамках розлучення

“Порядок процедури опіки був узгоджений кілька тижнів тому і був підписаний обома сторонами, а також суддею... Домовленість, заснована на рекомендаціях експерта в області опіки над дітьми, робить непотрібним (шлюборозлучний — ред. УНН) суд. Деталі домовленості конфіденційні й не підлягають розголошенню в ім’я інтересів дітей”, — йдеться у повідомленні міжнародного агентства із посиланням на заяву адвоката.

Відомі актор і актриса Пітт і Джолі розлучилися у 2016 році. Пара прожила разом понад 10 років і вирішила зіграти весілля тільки у 2014 році.

У них залишилось шість дітей, троє з яких є прийомними. У 2016 році актриса подала на розлучення, після чого разом з дітьми переїхала з сімейного особняка в Голлівуді в шале в Малібу в штаті Каліфорнія.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт будуть вести надалі шлюборозлучний процес абсолютно конфіденційно.