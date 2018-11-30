Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились о опеки над детьми в рамках развода
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Актер Брэд Питт и его жена Анджелина Джоли пришли к согласию в вопросе условий опеки над своими детьми в рамках развода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
"Порядок процедуры опеки был согласован несколько недель назад и был подписан обеими сторонами, а также судьей... Договоренность, основанная на рекомендациях эксперта в области опеки над детьми, делает ненужным (бракоразводный - ред.) cуд. Детали договоренности конфиденциальные и не подлежат разглашению во имя интересов детей", - говорится в сообщении международного агентства со ссылкой на заявление адвоката.
Известны актер и актриса Питт и Джоли развелись в 2016 году. Пара прожила вместе более 10 лет и решила сыграть свадьбу только в 2014 году.
У них осталось шесть детей, трое из которых приемные. В 2016 году актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт будут вести в дальнейшем бракоразводный процесс абсолютно конфиденциально.