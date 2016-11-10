Бразильські активісти влаштували страйк під будівлею Законодавчої асамблеї в Ріо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Активісти вийшли під Законодавчу асамблею штату Ріо-де-Жанейро з вимогою нормалізувати фінансове становище в країні, передає УНН з посиланням на Globalnews.
Тисячі пенсіонерів та робітників прийшли під будівлю Законодавчої асамблеї в Ріо-де-Жанейро, щоб вимагати у влади поліпшити фінансове становище жителів, яке загострилося після Олімпійських ігор-2016. Зокрема через борги, які бразильська влада взяла для проведення ігор, люди не отримували зарплатню кілька місяців.
Під час свого наступу демонстранти використовували димові шашки та тримали в руках плакати.
Представник Законодавчої асамблеї Хорхе Піссіані назвав демонстрацію "невдалим наклепом".