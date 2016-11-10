Бразильские активисты устроили забастовку у здания Законодательной ассамблеи в Рио

Тысячи пенсионеров и рабочих пришли под здание Законодательной ассамблеи в Рио-де-Жанейро, чтобы требовать у власти улучшить финансовое положение жителей, которое обострилось после Олимпийских игр-2016. В частности из-за долгов, которые бразильские власти взяла для проведения игр, люди не получали зарплату несколько месяцев.

Во время своего наступления демонстранты использовали дымовые шашки и держали в руках плакаты.

Представитель Законодательной ассамблеи Хорхе Писсиани назвал демонстрацию "неудачной клеветой".