Бойовики завтра планують відновити пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке" – Держприкордонслужба

"Надходила інформація про те, що російські найманці завтра здійснять начебто пропуск людей через лінію розмежування навпроти КПВВ "Новотроїцьке". Вони зазначають, що людей пропускатимуть виключно за списками. Це та інформація, що проходить по лінії Тристоронньої контактної групи", - сказав Демченко.

Наразі немає інформації скільки людей планують перетнути КПВВ.

"Це ще одне обмеження з їхнього боку людей, які фактично не можуть вільно перетнути лінію розмежування, але в окремі дні вони здійснюють такі пропуски", - додав Демченко.

Також невідомо як довго триватиме пропуск громадян, проте як стверджується на сайті окупаційної влади ДНР – з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, раніше в ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через пункти пропуску “по списках”.