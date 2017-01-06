Бойовики застосували 152 міліметрові гармати на Луганщині - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Вчора бойовики розпочали обстріли на Луганщині із застосування 152 міліметрових снарядів, зокрема, за 10 хвилин вони випустили 50 артснарядів в районі Троїцького. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку доба розпочалася з потужного ворожого обстрілу з використанням гармат калібром 152-мм. За 10 хвилин бойовики випустили 50 артснарядів по українським позиціям в районі села Троїцьке", - сказав О.Мотузяник.
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Також біля Новозванівки противник випустив 20 мінометних мін.
" Ворог продовжує тактику застосування важкої зброї переважно вночі. Крім цього, фіксуються епізоди порушення режиму припинення вогню з боку окупантів поблизу Новотошківки, де вів вогонь ворожий снайпер, та Станиці Луганській", - додав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто не загинув, проте одного бійця було поранено в районі Новозванівки.