Боевики применили 152 миллиметровые пушки в Луганской области - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Вчера боевики начали обстрелы в Луганской области с применением 152 миллиметровых снарядов, в частности, за 10 минут они выпустили 50 артснарядов в районе Троицкого. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении сутки начались с мощного вражеского обстрела с использованием орудий калибром 152-мм. За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям в районе села Троицкое", - сказал А.Мотузяник.
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Также возле Новозвановки противник выпустил 20 минометных мин.
"Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью. Кроме этого, фиксируются эпизоды нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов близ Новотошковки, где вел огонь вражеский снайпер, и Станице Луганской", - добавил он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто не погиб, однако один боец был ранен в районе Новозвановки.