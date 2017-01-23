Бойовики за добу 41 раз обстріляли сили АТО, чотирьох військових поранено – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 41 раз вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що четверо українських військових за минулу добу зазнали поранень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На маріупольському напрямку активізувалися снайпери бойовиків
“Минулої доби на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали наші позиції в районі Талаківки, Лебединського, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Чермалика, Широкиного та Водяного. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Валуйське, Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, в авдіївській промзоні відбулися три перестрілки між силами АТО та бойовиками.