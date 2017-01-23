Боевики за сутки 41 раз обстреляли силы АТО, четыре военных ранены - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 41 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что четверо украинских военных за минувшие сутки получили ранения.
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"За прошедшие сутки на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополь, Чермалык, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы", - указали в пресс-центре АТО.
"На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, в Авдеевский промзоне состоялись три перестрелки между силами АТО и боевиками.