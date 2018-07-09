Бойовики використовують режим “тиші” для мінувати території ОРДЛО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Незаконні збройні формування під керівництвом кадрових російських військових використовують режим припинення вогню для продовження мінування території ОРДЛО. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк посилаючись на дані Головного управління розвідки, передає УНН.
“Російсько-окупаційне командування продовжує використовувати режим припинення вогню для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій. У період 6-7 липня цього року у передових районах дислокації з’єднань і частин російських окупаційних військ встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження. Мінування проводиться під загальним керівництвом кадрових російських офіцерів”, — розповів він.
Гуцуляк наголосив, що інтенсивне мінування місцевості окупаційними військами становить небезпеку життю і здоров’ю місцевих жителів тимчасово окупованих територій.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.