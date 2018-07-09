Бойовики використовують режим “тиші” для мінувати території ОРДЛО - розвідка

“Російсько-окупаційне командування продовжує використовувати режим припинення вогню для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій. У період 6-7 липня цього року у передових районах дислокації з’єднань і частин російських окупаційних військ встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження. Мінування проводиться під загальним керівництвом кадрових російських офіцерів”, — розповів він.

Гуцуляк наголосив, що інтенсивне мінування місцевості окупаційними військами становить небезпеку життю і здоров’ю місцевих жителів тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню.