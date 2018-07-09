Боевики используют режим "тишины" для минирования территории ОРДЛО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Незаконные вооруженные формирования под руководством кадровых российских военных используют режим прекращения огня для продолжения минировании территории ОРДЛО. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки, передает УНН.
“Российско-оккупационное командование продолжает использовать режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. В период 6-7 июля этого года в передовых районах дислокации соединений и частей российских оккупационных войск устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. Минирование проводится под общим руководством кадровых российских офицеров”, — рассказал он.
Гуцуляк отметил, что интенсивное минирования местности оккупационными войсками представляет опасность жизни и здоровью местных жителей временно оккупированных территорий.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз нарушали режим прекращения огня.