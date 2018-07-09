Боевики используют режим "тишины" для минирования территории ОРДЛО - разведка

“Российско-оккупационное командование продолжает использовать режим прекращения огня для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. В период 6-7 июля этого года в передовых районах дислокации соединений и частей российских оккупационных войск устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения. Минирование проводится под общим руководством кадровых российских офицеров”, — рассказал он.

Гуцуляк отметил, что интенсивное минирования местности оккупационными войсками представляет опасность жизни и здоровью местных жителей временно оккупированных территорий.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз нарушали режим прекращения огня.