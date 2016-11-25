Бойовики відновили обстріли в Станично-Луганському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Бойовики знову порушують “режим тиші” у Станично-Луганському районі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, передає кореспондент УНН.
“Вчора поновилися бойові дії в Станично-Луганському районі. Зокрема, в самому райцентрі ворожі обстріли тривали більше двох годин. Крім легкого озброєння різних систем противник застосував і бронетехніку”, — сказав він.
Також А.Лисенко зазначив, що бойові дії велися у селищі Валуйське, Кримському та Попаснянському районі. Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, 2 з них із важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець.