Бойовики відновили обстріли в Станично-Луганському районі

“Вчора поновилися бойові дії в Станично-Луганському районі. Зокрема, в самому райцентрі ворожі обстріли тривали більше двох годин. Крім легкого озброєння різних систем противник застосував і бронетехніку”, — сказав він.

Також А.Лисенко зазначив, що бойові дії велися у селищі Валуйське, Кримському та Попаснянському районі. Всього за минулу добу на луганському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, 2 з них із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець.