Боевики возобновили обстрелы в Станично-Луганском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Боевики снова нарушают "режим тишины" в Станично-Луганском районе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, передает корреспондент УНН.
"Вчера возобновились боевые действия в Станично-Луганском районе. В частности, в самом райцентре вражеские обстрелы продолжались более двух часов. Кроме легкого вооружения различных систем противник применил и бронетехнику", - сказал он.
Также А.Лысенко отметил, что боевые действия велись в поселке Валуйское, Крымском и Попаснянском районе. Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, 2 из них из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий.