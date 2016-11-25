Боевики возобновили обстрелы в Станично-Луганском районе

"Вчера возобновились боевые действия в Станично-Луганском районе. В частности, в самом райцентре вражеские обстрелы продолжались более двух часов. Кроме легкого вооружения различных систем противник применил и бронетехнику", - сказал он.

Также А.Лысенко отметил, что боевые действия велись в поселке Валуйское, Крымском и Попаснянском районе. Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, 2 из них из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий.