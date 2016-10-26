Бойовики вчергове обстріляли дорожній коридор поблизу "Мар’їнки"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня, близько 14-ї години бойовики вчергове обстріляли місцевості поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
"Цього разу вогонь вівся з АГС-17 з ферми, яка розташована в н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території. Постріли розірвалися за 50 метрів від контрольного поста неподалік дорожнього полотна. На той момент перед контрольним постом знаходилися громадяни, які перетинали лінію розмежування.
Прикордонники організували евакуацію осіб на територію КПВВ. Постраждалих немає.