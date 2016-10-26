Боевики в очередной раз обстреляли дорожный коридор возле "Марьинки"

"На этот раз огонь вели из АГС-17 с фермы, расположенной в н.п. Александровка на неподконтрольной территории. Выстрелы разорвались в 50 метрах от контрольного поста неподалеку от дорожного полотна. В тот момент перед контрольным постом находились граждане, которые пересекали линию разграничения.

Пограничники организовали эвакуацию лиц на территорию КПВВ. Пострадавших нет.