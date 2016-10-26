Боевики в очередной раз обстреляли дорожный коридор возле "Марьинки"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня, 25 октября, около 14 часов боевики в очередной раз обстреляли местность возле контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"На этот раз огонь вели из АГС-17 с фермы, расположенной в н.п. Александровка на неподконтрольной территории. Выстрелы разорвались в 50 метрах от контрольного поста неподалеку от дорожного полотна. В тот момент перед контрольным постом находились граждане, которые пересекали линию разграничения.
Пограничники организовали эвакуацию лиц на территорию КПВВ. Пострадавших нет.