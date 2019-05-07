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Бойовики провокують загострення обстановки в ОРДЛО застосовуючи снайперські підрозділи — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Російське окупаційне командування використовує снайперські підрозділи для провокації загострення обстановки та нанесення втрат особовому складу об’єднаних сил. Про це під час брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує провокувати загострення обстановки, особлива увага приділяється застосуванню снайперських підрозділів для нанесення втрат особовому складу об’єднаних сил. При цьому, під керівництвом прибулих з РФ інструкторів з 3 травня цього року проходять навчальні збори зі снайперами з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ”, — йдеться у повідомленні.

У ході підготовки снайперів використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці.

Крім того, за повідомленням ГУР Міноборони України, з РФ на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання так званих “особливих” завдань на лінії зіткнення.

Поряд з нанесенням втрат особовому складу об’єднаних сил діяльність найманців спрямована на провокування загострення обстановки шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.

Як повідомляв УНН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює ідеологічну обробку населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема там активно нав’язується так звана ідея “непереможності руського міра”.

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