Боевики провоцируют обострение обстановки в ОРДЛО применяя снайперские подразделения - разведка

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Киев  •  УНН

 • 7821 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Российское оккупационное командование использует снайперские подразделения для провокации обострения обстановки и нанесения потерь личному составу объединенных сил. Об этом во время брифинга сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает провоцировать обострение обстановки, особое внимание уделяется применению снайперских подразделений для нанесения потерь личному составу объединенных сил. При этом, под руководством прибывших из РФ инструкторов с 3 мая этого года проходят учебные сборы со снайперами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В ходе подготовки снайперов используются исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и переоборудованные противотанковые ружья.

Кроме того, по сообщению ГУР Минобороны Украины, из РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых "особых" заданий на линии соприкосновения.

Наряду с нанесением потерь личному составу объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня.

Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает идеологическую обработку населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности там активно навязывается так называемая идея "непобедимости русского мира".

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