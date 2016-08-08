Бойовики почали операцію з захоплення Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бойовики ісламістського угруповання “Джейш аль-Фатх” оголосили про початок операції по захопленню сирійського Алеппо, передає УНН з посиланням на Sky News.
У своїй заяві вони зазначають, що “подвоять кількість бійців на цьому напрямку”.
Також бойовики повідомили про те, що “починають нову фазу зі звільнення Алеппо”, підсумком якої має стати підняття прапора над містом.
Як повідомляв УНН, опозиційні до президента Сирії Башара Асада сили минулого тижня розпочали масштабний наступ на південно-західні райони Алеппо, які перебувають під контролем урядових військ.