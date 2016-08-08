Боевики начали операцию по захвату Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Боевики исламистской группировки "Джейш аль-Фатх" объявили о начале операции по захвату сирийского Алеппо, передает УНН со ссылкой на Sky News.
В своем заявлении они отмечают, что "удвоят количество бойцов на этом направлении".
Также боевики сообщили о том, что "начинают новую фазу по освобождению Алеппо", итогом которой должно стать поднятие флага над городом.
Как сообщал УНН, оппозиционные к президенту Сирии Башара Асада силы на прошлой неделе начали масштабное наступление на юго-западные районы Алеппо, которые находятся под контролем правительственных войск.